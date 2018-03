Кубица може да се окаже нужен, за да замести Сироткин

Роберт Кубица може да се окаже много необходим на Уилямс, в случай, че се наложи полякът да замества Сергей Сироткин. Факторите, които биха променили ситуацията в английския тим, са извън спорта – в областта на международната политика. След като бивш шпионин беше отровен на английска земя и Обединеното кралство обвини Русия за този акт, между двете държави има растящо политическо напрежение. Стигна се до експулсиране на дипломати и от двете страни, а дипломатическите отношения бяха замразени. Всичко това евентуално може да навреди на сферите на взаимодействие между Великобритания и Русия, включително банковото дело.

Казано направо – парите зад Сироткин може да секнат. Публична тайна е, че отборът на Уилямс има доста поувехнала слава, и за голямо съжаление се налага да разчита на финансови инжекции. Младият руски пилот може да е много талантлив, но може и да не е по-добър от средното ниво за Формула 1. Ако финансовият му гръб изчезне, Сергей теоретично може да изпадне в немилост, независимо как се представя на пистата. Роберт Кубица от своя страна, може да не е 100% пълноценен, но той също има спонсори. Те не са на нивото на руските, но в един момент може да се окажат единствени.

Разбира се, цялата изложена теза е напълно спекулативна на този етап, тъй като не се знае дали санкциите на Великобритания към Русия ще засегнат и спорта. Парите често пъти са по-силни от политиката, така че за момента можем само да чакаме началото на сезона с огромен интерес и да следим разплитането на интригите.

Lowe: 'Sirotkin or Kubica? I don't want to answer that question'. #F1 pic.twitter.com/Co6GlyBjR0