Пирели използват нов софтуер, за да "подлютят" състезанията във Ф1

Миналата година състезанието в Австралия беше едно от няколкото, в които отборите използваха стратегии само с едно спиране. В стремеж да "подлютят" надпреварата и да има повече екшън, Пирели са разработили нов софтуер. Програмата ще прави различни симулации, не само за да определи кои три вида гуми ще дадат най-добро състезание, но и да гарантира, че пилотите ще трябва да спират минимум два пъти за смяна.

"Вече имаме много добър софтуер, който създадохме през зимата, за да изследваме всички комбинации с по три смеси" каза Марио Изола от Пирели.

"Програмата изчислява броя на възможните стратегии в определен интервал от време. Ние избираме онези три смеси, които дават най-голям брой стратегии". Той поясни, че основната цел е да се гарантират поне две спирания в бокса. "Но не е само това – идеята е, че колкото повече стратегии има на теория, толкова по-добър екшън следва да гледаме на пистата".

