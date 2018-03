Формула 1 Нико Розберг разкрива как се побеждава Хамилтън 19 март 2018 | 19:41 - Обновена 0 0 0 1 2 Люис Хамилтън спечели своята четвърта световна титла миналата година и през 2018 се готви за атака на петата. Нико Розберг, който беше съотборник на британеца четири години, смята, че той няма как да бъде спрян, когато дава най-доброто от себе си. Немецът, обаче, смята, че пилотите трябва да използват всяка една възможност, която им се удава през сезона. "Слабостта, която има Люис Хамилтън, е известно непостоянство" заяви Роберг за новините на Скай Спортс. "Той има периоди, в които просто не е себе си. Ако успееш да атакуваш точно тогава и да вземеш най-доброто, това ще го държи назад по-дълго време". Розберг допълни, че Фетел е направил именно това миналата година. Според него, Валтери Ботас трябва да действа по същия начин, а той има потенциала да го постигне. "Когато Люис има добри уикенди, той е почти непобедим, защото е невероятно бърз и може би най-добрият изобщо. Но все пак се откриват възможности" завърши Нико. F1 2018: Nico Rosberg explains how to beat Lewis Hamilton https://t.co/d0TvBFRPjp via @SkySports — Formula One Addicted (@formula1addicts) 19 март 2018 г. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg



