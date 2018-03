Род Лейвър с кралски подарък за Федерер (снимки)

Род Лейвър поднесе прекрасен подарък на Роджър Федерер след победата на световния номер 1 над Борна Чорич на полуфиналите в Индиън Уелс. Австралиецът връчи на Маестрото една от дървените ракети, които е ползвал по време на професионалната си кариера.

Delighted to present @RogerFederer with my Dunlop Maxply inscribed: ‘To the greatest, from Rod Laver ’62 ’69’ after his SF win today. Onto another final @BNPPARIBASOPEN pic.twitter.com/Zg7kH8bIu0