Италия Фиорентина кръщава базата си на Давиде Астори 19 март 2018 | 18:33

31-годишният капитан на "виолетовите" си отиде от този свят неочаквано на 4 март, само часове преди срещата с Удинезе.

The game comes to a stop in the 13th minute as everyone pays tribute to Davide Astori.



Beautiful pic.twitter.com/6HPo5P4jrc — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2018

Така тренировъчната база на Фиорентина вече ще носи името "Спортен център Давиде Астори". По-рано от Фиорентина съобщиха, че номер 13, с който играеше италианският национал, повече няма да бъде използван от играчите на тима.



Астори е юноша на Милан. Впоследствие той играе за Каляри, Рома и Фиорентина, като има и 14 мача за националния тим на Италия.

