Куп родни звезди поляха новия Playboy на Любен Дилов-син

Най-продаваната корица на Playboy – Камелия, голямата изненада на хитовото предаване „Като две капки вода“ – плеймейтката Златка Райкова, Антония Петрова, Теди Кацарова, Еди Канхуш от „София ден и нощ“, бизнесдамата Ваня Червенкова и Маги Желязкова (вече Сидерова), заедно с половинките си, бяха само част от звездните имена на дългоочакваното Playboy reMIXed party в петък. Събитието впечатли всички гости на мъжката Библия в препълнения Bedroom Premium Club Sofia, които с нескрито възхищение споделиха усещането, че са част от оригинално Playboy парти. Още на входа ги посрещнаха истински Playboy зайчета, сякаш появили се от имението на Хю Хефнър. Освен с атрактивния си вид, зайчетата радваха гостите с подаръци на луксозната козметика за коса от Selective и шоколадовите изкушения от сладкарници ТЕА. За перфектните кадри с VIP гостите на събитието се погрижи фотографът на звездите Иван Ерменков.



Топ плеймейтките от последния конкурс за сексапил, станаха част от спектакъла, който организаторите подготвиха за събитието по повод представянето на първия тематичен брой на мъжката Библия през 2018 г. Анна-Мария, Ива Няголова, Миглена Игнатова, Даная Николова, Брита Вълдобрева и актуалната носителка на титлата Playmate 2017 Нора Недкова блестяха на сцената на Bedroom Premium Club Sofia с уникална, спираща дъха хореография на Калин Калинов от брейк група „X NRG CREW“, под мотото “Няма грозни жени, има малко алкохол“ и миксовете на DJ BURLAK и DJ Vasco C. Изкусителките изненадаха гостите с първата си поява, облечени в сексапилни тоалети от зебло (плат за чували), дело на дизайнера Донка Благоева и провокативни визии - разчорлени коси и арт грим. Въпреки неочаквания си вид, момичетата бяха все така сексапилни и впечатляващи, а докато те се подготвяха за втората си изява, шоуто продължи балета на Bedroom Premium Club Sofia и гост DJ-я Fabrizio Parisi. На второто си излизане плеймейтките бяха облечени с модерни рокли на българската Коко Шанел - Миглена Каканашева MEGZ и хитовите бижутата на Aviel Hand Made. Професионалните им сценични визии, с които блестяха като истински холивудски звезди, са дело на топ-гримьорът Цецо Андреев, стилистите от Bedroom Beauty и коафьора Мирослав Ангелов. За доброто настроение на гостите, които се наслаждаваха на плеймейтките, се погрижиха от Absolut, Chivas, Mumm и Giesen.



Гост-главният редактор на списанието Любен Дилов-син, лично представи първия тематичен брой на Playboy за годината, в който като автори се изявяват Димитър Калбуров, Мила Михова, Нойзи, Карбовски и Ваня Щерева. В броя са публикувани и откровени интервюта на актьорите Христо Шопов и Димо Алексиев, споделени пред Ангелина Ангелова, искрена изповед на първата трансджендър playmate-ка и знаменитата сесия „Le Tre Grazie“ (Трите Грации) на известния британски фотограф Томас Ходжес, реализирана от продуцента Джузепе Лепоре, прочул се с филма си с Франко Неро "Децата на Маам". Сигурно вече бързате към близкия реп, за да си купите броя, но се подгответе психически, защото ако мислите, че Гери Райчевска е неустоима на корицата, фотосесията й в списанието може да ви докара до спиращи сърцето състояния.



Освен грандиозното Playboy remixed Party, Любен Дилов-син, Борис Гълъбов и Христо Сираков, и продуцентската им компания DSG, които вече организираха два от най-обсъжданите конкурси Playmate Of The Year, планират и предстоящите тематични броеве на списание Playboy през 2018 г. Следващият излиза през април и ще е посветен на знаменития Хю Хефнър. Запазете си вечерта на 20 април още от сега, защото броят ще е съпроводен с тематично парти. По пижами... Следвай новините около Playboy, Bulgaria в официалния им профил във Facebook.