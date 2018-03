Тенис За първи път от 4 години Дел Потро е в топ 6 19 март 2018 | 16:01 0 0 0 0 1

Del Potro has us feeling ALL of the feels



: @TennisTVpic.twitter.com/AZmpOqVo0S — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 19, 2018

От другите тенисисти тази седмица специално внимание заслужава и Люка Пуй, който за първи път в кариерата си влиза в топ 10, ознаменувайки силния старт на 2018 година. Французинът стигна до мача за титлата в Дубай, губейки от Роберто Баутиста Агут, а въпреки че отпадна още в първи кръг в Индиън Уелс, стигна десето място в света.



Сам Куери се изкачи с шест места до 14-ото в света, което е само на три от върховото в кариерата му 11-о, фиксирано на 26 февруари тази година. Американецът заслужи прогреса си със стигането на четвъртфиналите в Индиън Уелс, макар да записа четвъртото си поражение в четвърто участие на тази фаза от “Мастърс”.

Del Potro joins a very elite crowd!! pic.twitter.com/MvhHrESYNo — Reggie (@RegTailor) March 18, 2018

Милош Раонич се завърна на голямата сцена след ужасяващи изминали 15 месеца, като вече е 25-и в световната ранглиста. Канадецът стигна третия си полуфинал в Индиън Уелс, като макар да отстъпи на Дел Потро, прогресира с цели 13 места в класацията на АТР.



Приятната изненада в пустинята Борна Чорич също се изкачи с 13 позиции до 36-ата, след като записа 11-ата си победа от началото на годината срещу Кевин Андерсън в Индиън Уелс. 20-годишният хърватин бе много близо до това да елиминира и Роджър Федерер, но дори безуспешният му опит да го стори го доближи на само три места от върховото в кариерата му 33-то, регистрирано на 27 юли 2015 година.



Ето други отличаващи се тенисисти с прогрес в ранглистата (в топ 100):



23. Чонг Хьон (+3, личен рекорд)

31. Филип Колшрайбер (+6)

52. Даниил Медведев (+5)

60. Мартон Фучович (+5, личен рекорд)

75. Мирза Башич (+7)

81. Пиер-Юг Ербер (+12)

82. Маркос Багдатис (+20)

87. Николас Кикер (+7)

90. Жереми Шарди (+10)

95. Матео Беретини (+13, личен рекорд)

