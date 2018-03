Тенис Тежък жребий за Серина в Маями 19 март 2018 | 14:57 - Обновена 0 0 0 0 2



Участващата с “уайлд кард” Уилямс се намира в долната половина на схемата, където е шампионката от Australian Open Каролин Вожняцки (Дания). Вожняцки, поставена под №2, почива по право в първи кръг, а във втори ще се изправи срещу австралийката Саманта Стоусър или олимпийската шампионка Моника Пуиг (Пуерто Рико).



We’re bringing the early this year.



See the full @WTA main draw here: https://t.co/qNn3PWYx1W pic.twitter.com/GCHp8Scoc0 — Miami Open (@MiamiOpen) March 19, 2018

Лидерката в световната ранглиста Симона Халеп има наглед лек жребий. Тя също почива по право на старта, а във втори кръг я чака квалификантка или представителката на Парагвай Вероника Сепеде Ройг.



Друга тенисистка, опитваща се да направи успешно завръщане в тура, след като роди - Виктория Азаренка (Беларус), ще играе в първия кръг с една от младите надежди на САЩ Кетрин Белис, а ако преодолее първата си съперничка, в следващата фаза я чака друга американка - поставената под №14 Медисън Кийс.



Annnnnnd the women’s draw is now complete. We’ll post the results online shortly! pic.twitter.com/6NA7p2MEtD — Miami Open (@MiamiOpen) March 18, 2018

Една от най-впечатляващите млади тенисистки в последно време - финалистката в Индиън Уелс Дария Касаткина (Русия), може да се изправи във втори кръг срещу друга талантлива млада състезателка - швейцарката Белинда Бенчич. Миналогодишната шампионка Йохана Конта (Великобритания) пък ще има за съперничка Михаела Бузарнеску (Румъния) или Кирстен Флипкенс (Белгия).



