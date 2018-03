Болидите от Ф1 трябва да олекнат

Спортният директор на Формула 1 Рос Браун е на мнение, че болидите трябва да олекнат. След предсезонните тестове в Барселона се видя, че обиколките са доста бързи, при това условията на пистата "Каталуния" не бяха най-добрите. Въпреки това, редица представители на спорта, сред които Роберт Кубица и Пади Лоу изразиха мнение, че тенденцията колите да стават по-тежки пред последното десетилетие е негативна.

Рос Браун също заяви пред Ауто Мотор унд Шпорт: "Теглото на колите ще бъде намалено. Колкото по-тежка е колата, толкова по-голямо е натоварването върху гумите и се вдига консумацията на гориво".

Браун поясни, че предвид хибридната технология, която се използва в момента, не е реалистично регулацията да се върне на 500 кг. Но в момента болидите са по 733 кг, което според него е твърде много. Подобно тегло доближава болидите от Ф1 до спортните автомобили.

#F1 News: Brawn admits F1 cars must lose weight: Mar.19 (GMM) Ross Brawn has acknowledged that formula one cars must lose weight. https://t.co/MgBnzgggS0 © F1reports pic.twitter.com/z3NNS0lfYB