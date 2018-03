Феновете на Лацио протестираха срещу VAR и реферите

Протест срещу реферските грешки и системата за видеоповторения VAR спретнаха феновете на Лацио преди снощния мач с Болоня от 29-ия кръг на Серия А, завършил 1:1. Акцията се проведе пред офисите на италианската футболна федерация и продължи до самото начало на двубоя с Болоня.



Така феновете пропуснаха първите 15 минути на срещата и на практика пропуснаха да видят и двата гола, които бяха отбелязани съответно в 3-ата и 16-ата минути. На един от плакатите беше изписано "VARgogna", което бе игра на думи с vergogna или позор на италиански.

Lazio fans protesting before the game because of all the VAR calls against them this season pic.twitter.com/Nw3QKCOnK3