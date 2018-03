Тенис Колосалeн Дел Потро повали Федерер 19 март 2018 | 00:59 - Обновена 0 0 0 0 7



След като вчера постигна победа номер 400 в кариерата си, Хуан Мартин записа седма победа от 19 мача срещу 36-годишния швейцарец. Той е един от малкото тенисисти, които създават проблеми на Роджър и днес го победи за четвърти път от шест срещи във финали, както го направи на US Open през 2009 г., когато стигна до единствената си титла от Големия шлем. Освен това той сложи край на серията на Федерер от 17 поредни победи от началото на годината.

Самият Дел Потро е в серия от 11 поредни победи, като спечели втора поредна титла след успеха си в Акапулко. От утре 29-годишният аржентинец ще се изкачи до шестото място в световната ранглиста.



Хуан Мартин започна по-концентрирано срещата и след пробив на нула поведе с 3:2 срещу Федерер, който играеше за осми път на финала в Индиън Уелс и бе шампион от миналата година. Световният номер 1 имаше известни проблеми с началния си удар, което даваше възможности на съперника му. Дел Потро пък ставаше все по-стабилен и след два гейма при свой начален удар, в които не загуби точка, затвори първия сет при 6:4.



Швейцарецът трябваше да спасява два шанса за пробив още в началото на втората част. След като видя какво предизвикателство го чака, той вдигна нивото и срещата започна да се превръща в титаничен сблъсък. Двамата взимаха сервис геймовете си, а Роджър поведе с 5:4, когато стигна до два сетбола. Съперникът му успя да ги отрази и да изравни резултата.



Стигна се до тайбрек, който предложи всички възможни емоции. Федерер бе на много високо ниво, но Делпо не отстъпваше. Роджър направи минипробив и след два сервиса поведе с 6:3. Аржентинецът отрази първите два сетбола след два отлични начални удара. Изглеждаше, че световният номер 1 е спечелил сета, след като негов първи сервис бе даден за ас. Хуан Мартин оспорва, топката се оказа аут, а след това Федерер не вкара топката в игра и направи двойна грешка. Това изнерви Роджър, който започна да се кара на главния съдия. Отговорът му на корта обаче бе ас. Няколко минути по-късно, след като спаси мачбол, швейцарецът стигна до 10:8 и изравни сетовете. В паузата бе ред на Дел Потро да се оплаква. Той обясняваше на съдията, че зрителите се обаждат в неподходящи моменти.



Нервите, демонстрирани от двамата, не им попречи да покажат страхотен тенис в третия сет. Двамата бяха много стабилни при своите сервиси до деветия гейм. Тогава Федерер реализира пробив за 5:4 след 32 поредни гейма, спечелени от Делпо на негов сервис - серия, започнала от четвъртфиналите на турнира.



Роджър сервираше за мача и за титлата, но драмата не бе приключила. Аржентинецът се оказа с нерви от стомана. Той спаси три мачбола и успя да върне пробива. Това предизвика нов изблик на нерви от страна на съперника му. Стигна се до втори тайбрек, в който Хуан Мартин бе блестящ. Той поведе с 5:0, а Федерер направи две двойни грешки. Дел Потро спечели тайбрека със 7:2 и спечели 22-ра титла в кариерата си.

