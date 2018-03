НБА Ръсел Уестбрук спря Торонто Раптърс за рекорд с чудовищен трипъл-дабъл (видео) 18 март 2018 | 23:02 - Обновена 0 0 0 0 10



Само трима баскетболисти в историята на НБА имат повече трипъл-дабъли от Уестбрук - Оскар Робъртсън (181), Меджик Джонсън (138) и Джейсън Кид (107). За Уестбрук това бе 23-и трипъл-дабъл за сезона.



Уестбрук бе най-резултатният играч в мача, като записа 37 точки, 14 асистенции и 13 борби, към които добави и 2 откраднати топки. Пойнт гардът бе 15-22 в стрелбата от игра, 6-8 от фауллинията и реализира единствения си изстрел от зоната за три точки.



Now has more than 6k career assists. pic.twitter.com/2HwLdNCDg1 — OKC THUNDER (@okcthunder) March 18, 2018

Центърът Стивън Адамс отбеляза 25 точки за Оклахома Сити, а звездите Пол Джордж и Кармело Антъни добавиха съответно по 22 и 15.



ДеМар ДеРоузън отбеляза 24 точки за Торонто, а Кайл Лаури се отчете с 22 плюс 10 асистенции, но усилията на двамата гардове се оказаха недостатъчни за Раптърс.



Thunder starters combined for 109 points. pic.twitter.com/6IESMz7bYk — OKC THUNDER (@okcthunder) March 18, 2018

Домакините не издържаха в края, като първо плеймейкърът Лаури напусна игра заради шести фаул 3:16 минути преди финалната сирена. 8.1 секунди преди края пък ДеРоузън получи второ техническо нарушение и бе отсранен от игра. Изгонени бяха и съотборникът му Серж Ибака, както и треньорът на Раптърс Дуейн Кейси, който си изпусна нервите.



Въпреки поражението, Торонто остава лидер в Източната конференция с 52 победи и 18 загуби. Оклахома Сити е четвърти в Западната конференция с 43 победи и 29 поражения. Суперзвездата на Оклахома Сити Тъндър Ръсел Уестбрук направи 102-ия трипъл-дабъл в кариерата си и бе с основен принос за победата на “Гръмотевиците” със 132:125 срещу домакина Торонто Раптърс. По този начин Тъндър сложи край на серията от 11 поредни победи на Раптърс, което бе изравнен рекорд в историята на отбора от Канада.Само трима баскетболисти в историята на НБА имат повече трипъл-дабъли от Уестбрук - Оскар Робъртсън (181), Меджик Джонсън (138) и Джейсън Кид (107). За Уестбрук това бе 23-и трипъл-дабъл за сезона.Уестбрук бе най-резултатният играч в мача, като записа 37 точки, 14 асистенции и 13 борби, към които добави и 2 откраднати топки. Пойнт гардът бе 15-22 в стрелбата от игра, 6-8 от фауллинията и реализира единствения си изстрел от зоната за три точки.Центърът Стивън Адамс отбеляза 25 точки за Оклахома Сити, а звездите Пол Джордж и Кармело Антъни добавиха съответно по 22 и 15.ДеМар ДеРоузън отбеляза 24 точки за Торонто, а Кайл Лаури се отчете с 22 плюс 10 асистенции, но усилията на двамата гардове се оказаха недостатъчни за Раптърс.Домакините не издържаха в края, като първо плеймейкърът Лаури напусна игра заради шести фаул 3:16 минути преди финалната сирена. 8.1 секунди преди края пък ДеРоузън получи второ техническо нарушение и бе отсранен от игра. Изгонени бяха и съотборникът му Серж Ибака, както и треньорът на Раптърс Дуейн Кейси, който си изпусна нервите.Въпреки поражението, Торонто остава лидер в Източната конференция с 52 победи и 18 загуби. Оклахома Сити е четвърти в Западната конференция с 43 победи и 29 поражения. 0 0 0 0 10 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4082 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани