Кръстиха козел на Федерер

На английски думата козел (goat) съвпада с абревиатурата GOAT - Greatest Of All Time, както наричат 36-годишния швейцарски маестро. По този начин тя изразява възхищението си от постиженията му. Dad's are better ;) gourmet cabbage rolls ;) #MKR pic.twitter.com/JgxpYb8MIg — Daria Gavrilova (@Daria_gav) February 18, 2018 Австралийската тенисистка от руски произход Дария Гаврилова нарече козел на името на световния номер 1 в мъжкия тенис Роджър Федерер. Известната с веселия си нрав тенисистка използва игра на думи.На английски думата козел (goat) съвпада с абревиатурата GOAT - Greatest Of All Time, както наричат 36-годишния швейцарски маестро. По този начин тя изразява възхищението си от постиженията му.

