Фирмино направи незабравим рождения ден на фенка на Ливърпул

Нападателят на Ливърпул Роберто Фирмино направи незабравим 40-ия рожден ден на фенка на "мърсисайдци". Дамата на име Кери Андерсън празнувала с приятели в японски ресторант, в който по същото време се намирал и бразилецът.



Персоналът на заведението го помолил да се включи в празника и да изнесе тортата за рожденичката. Фирмино с радост се съгласил, а при появата му със сладкото изкушение и широка усмивка на лицето, предизвикал истински фурор.



На публикуваното видео се вижда как той поздравява рожденичката и позира за снимка с някои от гостите преди да се оттегли и да продължи вечерята си.

Just when you thought this lad couldn't get any better.



Bobby Firminho brings out my mates birthday cake .



What a guy pic.twitter.com/CJ8y5waxqw