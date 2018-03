Тенис 20-годишна японка покори Индиън Уелс 18 март 2018 | 21:34 - Обновена 0 0 0 1 2



Сблъсъкът за титлата се превърна в триумф на новото поколение в женския тенис, тъй като и двете финалистки са на 20 години, като по пътя си елиминираха водещите тенисистки. Японката спечели с 6:3, 6:0 срещу световната номер 1 Симона Халеп на полуфиналите, а Касаткина отстрани Каролин Вожняцки, Анжелик Кербер и Винъс Уилямс по пътя си към финала.



That moment when you become a title-winner for the very first time.



@WTA pic.twitter.com/3yuniYOdty — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 18, 2018 Осака, която загуби само един сет целия турнир, стана най-младата шампионка в Индиън Уелс след Ана Иванович, която триумфира през 2008 г. Наоми, Серина Уилямс и Ким Клайстерс са единствените тенисистки, печелили турнира, въпреки че са го започнали като непоставени.



Срещата започна добре за Касаткина, която проби в първия гейм след няколко грешки на съперничката си. Пробивът обаче веднага бе върнат, а след ас Осака спаси брейк пойнт в седмия гейм. Веднага след това японката проби и поведе с 5:3, а после затвори сета след 39 минути игра.



Доминацията на Наоми бе още по-сериозна във втората част, в която тя поведе с 5:1. Мощни сервиси и фантастична игра от дъното на корта не оставиха шансове на рускинята, която се предаде малко по-късно. След този успех Осака ще се изкачи до номер 22 в света.



Unseeded @Naomi_Osaka_ capped her @BNPPARIBASOPEN run with a dominant display against fellow 20-year-old Daria Kasatkina to win her first WTA title! https://t.co/DYNGsc5qf5 pic.twitter.com/ABjb75Eby8 — WTA (@WTA) March 18, 2018

20-годишната Наоми Осака стигна до паметен за нея триумф на силния турнир в Индиън Уелс. На финала тя бе повече от убедителна срещу рускинята Дария Касаткина и я победи с 6:3, 6:2 за 1 час и 13 минути, като доминираше през цялата среща. За Осака, която е 44-ата в световната ранглиста, това бе първа титла в кариерата.Сблъсъкът за титлата се превърна в триумф на новото поколение в женския тенис, тъй като и двете финалистки са на 20 години, като по пътя си елиминираха водещите тенисистки. Японката спечели с 6:3, 6:0 срещу световната номер 1 Симона Халеп на полуфиналите, а Касаткина отстрани Каролин Вожняцки, Анжелик Кербер и Винъс Уилямс по пътя си към финала.Осака, която загуби само един сет целия турнир, стана най-младата шампионка в Индиън Уелс след Ана Иванович, която триумфира през 2008 г. Наоми, Серина Уилямс и Ким Клайстерс са единствените тенисистки, печелили турнира, въпреки че са го започнали като непоставени.Срещата започна добре за Касаткина, която проби в първия гейм след няколко грешки на съперничката си. Пробивът обаче веднага бе върнат, а след ас Осака спаси брейк пойнт в седмия гейм. Веднага след това японката проби и поведе с 5:3, а после затвори сета след 39 минути игра.Доминацията на Наоми бе още по-сериозна във втората част, в която тя поведе с 5:1. Мощни сервиси и фантастична игра от дъното на корта не оставиха шансове на рускинята, която се предаде малко по-късно. След този успех Осака ще се изкачи до номер 22 в света.

Още по темата

0 0 0 1 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2163 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1