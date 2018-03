Зимни спортове Камил Стох за втори път триумфира в Световната купа! 18 март 2018 | 20:34 0 0 0 0 0



Полякът направи опити от 223.0 and 237,0 метра и събра 425.6 точки. През този сезон той спечели "Четирите шанци", олимпийската титла на голямата шанца от Игрите в Пьончан 2018 и Световната купа.

Камил Стох спечели "Raw Air", а с това и премия от 60 хиляди евро.

What a competition! Congratulations Kamil Stoch for winning the tournament! Congratulations to Johansson and Stjernen for their 2nd and 3rd places! #rawair #vikersund18 pic.twitter.com/wEfdwsrry3 — Vikersund (@Vikersund) March 18, 2018

Българинът Владимир Зографски завърши на 32-о място. Той постигна 158.7 точки, след като се приземи на 190.5 метра в първия си скок и не се класира за втория опит, за който продължават само първите 30.



Пълен триумф за домакините беше състезанието във Викерзунд. Победител стана Роберт Йохансон с 444.3 точки, който направи скокове от 232.0 и 246.0 метра. Втори е Андреас Стернен с 438.9 точки (239.0 и 235.0 метра), а трети се класира Даниел-Андре Танде с 436.6 точки (231.5 и 243.0 метра).



