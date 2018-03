Довициозо триумфира на старта на сезона в MotoGP и е готов за реванш (видео)

Фаворитът за победата от Гран При на Катар в MotoGP Андреа Довициозо оправда очакванията към себе си и спечели първия кръг от сезон 2018 в най-високия клас на мотоциклетизма. Със своя мотор на Ducati италианецът не позволи на Марк Маркес (Honda) да започне победно годината и го остави на втората позиция на само 0.027 секунди назад, докато трети след 22 обиколки финишира ветеранът Валентино Роси (Yamaha).

Стартиралият от полпозишън Йоан Зарко със сателитна Yamaha държеше първата позиция за по-голямата част от състезателната дистанция, но в заключителната фаза скоростта му започна да отслабва и той бе изпреварен от редица пилоти, така че да завърши състезанието едва осми.

Инциденти претърпяха талантът на Suzuki Алекс Ринс, който се радваше на чудесно представяне преди инцидента, както и съотборникът на Довициозо - най-успешният пилот в Катар Хорхе Лоренсо.

Триото в челото Зарко, Маркес и Петручи стартираха отлично, но запазиха позициите си в първата обиколка под изкуственото осветление на катарската писта "Лосаил". Валентино Роси също осъществи чудесен старт и напредна с четири позиции, влизайки в топ 4. Междувременно Довициозо избра да забави темпото в началото и остана осми след първоначалното разбъркване.

В третата обиколка Маркес и Зарко за първи път си размениха първата позиция, но в рамките на няколко секунди французинът отново излезе начело. Малко по-назад Валентино Роси изпревари Петручи. След още две завъртания Доктора направи успешна маневра и успя да мине пред Маркес. След тези начални обиколки разликата във времето на първите десетима пилоти бе минимална.

Извън топ 10 обаче по това време се бореха Лоренсо (11-и) и миналогодишният победител в Катар Маверик Винялес (13-и). Между заводските пилоти пък се движеше новакът Франко Морбидели със сателитна Honda.

След осмата обиколка Довициозо започна своята атака. Маркес и Дови изпревариха Валентино, а по-късно размениха позициите помежду си в полза на италианеца. Неговото темпо постепенно започна да става по-добро и от това на лидера Зарко.

В 12-ата обиколка талантливият Алекс Ринс катастрофира от шеста позиция в опита си да изпревари Петручи, а от гаража на Suzuki нададоха силни викове. Миг по-късно на завой номер 5 инцидент претърпя и Лоренсо.

В 14-ата обиколка всеки от топ 7 все още бе способен да се бори за победа, което говори за доста изравнени сили в шампионата.

В 18-ата обиколка Зарко бе изпреварен от Довициозо и Маркес, а впоследствие и от Валентино. Междувременно малко по-назад Винялес подобри представянето си и записа няколко най-бързи персонални обиколки, заемайки осмо място.

В 20-ата обиколка Зарко вече бе запратен осми. Секунди преди карирания флаг Маркес опита последна атака, но Давициозо съумя да запази концентрация и записа деветата победа в своята кариера, като предишните осем до една са спечелени през последните 21 състезания.

Битката между двамата пилоти днес напомни силно на дуела, който си спретнаха през 2017 година за титлата, спечелена от Маркес в последния кръг във Валенсия.

Пълните резултати от Гран При на Катар