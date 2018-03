Англия Педро прати Челси на полуфиналите (видео) 18 март 2018 | 21:04 - Обновена 0 0 0 1 7



Отборът на Антонио Конте чака съперника си на полуфиналите, където още се класираха Манчестър Юнайтед, Тотнъм и Саутхамптън.



FULL-TIME: LEICESTER CITY 1-2 CHELSEA! (AET)



WE'RE THROUGH TO THE SEMI-FINALS! #LEICHE pic.twitter.com/ruRkdvPnR7 — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 18, 2018

Двата отбора се опитваха да играят агресивно от началото и атакуваха при всяка възможност, но ударите към вратата бяха рядкост. Мората имаше проблеми със защитата на съперника, като на няколко пъти бе изритан. Получил шанс за изява, той не успяваше да се възползва.



В 33-ата минута бившият нападател на Реал Мадрид навлезе в наказателното поле и опита атрактивен удар от много малък ъгъл, но топката мина над вратата. Испанецът успя да открие резултата четири минути преди почивката. Челси огранизира брилянтна контраатака с две подавания. Марез загуби топката пред наказателното поле на гостите.

That was some finish from @AlvaroMorata! #LEICHE pic.twitter.com/ThLkux9oj3 — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 18, 2018

Марез получи възможност да изравни в началото на втората част. Кабайеро прати топката на крака на алжиреца, но неговият удар мина далеч от целта. Джейми Варди също нямаше ден. Той бе оставен напълно непокрит, но не успя да отправи добър удар с глава. Въпреки тези ситуации Челси имаше контрол върху срещата, като на контраатаки търсеше втори гол, с който да реши мача.



Лондончани обаче изпуснаха контрола в 76-ата минута, когато Варди изравни. Тогава Марез проби отдясно и намери английския национал в наказателното поле. Ударът на Варди бе блокиран, последваха два опита на Ибора, след които топката отново стигна до Варди и най-накрая той успя да я прати топката в мрежата.



PEEEEP! It's EXTRA TIME at the King Power: Leicester 1-1 Chelsea https://t.co/rosOhD0tpO pic.twitter.com/rZHHKs3m3e — Mirror Football (@MirrorFootball) March 18, 2018

Темпото се увеличи в следващите минути, тъй като и двата отбора търсеха победата. В 80-ата минута Мората засече по невероятен начин топката, като с пета нацели гредата. Испанецът обаче бе в положение на засада. Отново той пропусна добра възможност три минути преди края на редовното време, когато бе изведен отлично, но Шмайхел излезе, скъси ъгъла и успя да блокира удара. Между двете ситуации на Мората Джейми Варди пробва рефлексите на Кабайеро от малък ъгъл, но вратарят се справи.



Двубоят завърши 1:1 в редовното време и се стигна до продължения. Играчите на двата отбора бяха изморени, което се отрази на играта в допълнителното време. Те не спряха да се опитват да атакуват, но грешките зачестиха. В края на първото продължение Канте центрира, а влезлият като резерва Педро успя да изведе Челси напред. Испанецът изпревари Шмайхел, който излезе късно, а защитата на домакините не се ориентира и остави бившия играч на



Пюел пусна двама офанзивни футболисти в лицето на Диабате и Адриен Силва, като Лестър тръгна в отчаяни атаки. Домакините стигнаха до разбъркване в наказателното поле на съперника, което завърши с удар на Марез, който бе блокиран, като такава бе съдбата и на изстрел на Диабате. Пространствата, оставени от Лестър в тяхната половина, позволиха на лондончани да стигат до нови положения. Н’Голо Канте получи великолепна възможност да реши мача, но ударът му бе отклонен.



ЛЕСТЪР - ЧЕЛСИ 1:2

0:1 - Мората (42)

1:1 - Варди (76)

1:2 - Педро (105)



