Тенис Мечтан финал в пустинята 18 март 2018 | 16:57 - Обновена 0 0 0 2 1







За аржентинеца това е четвърти финал в “Мастърс” турнир и първи от Шанхай 2013 година, като ще се надява да вдигне и първата си титла от най-високата категория на АТР. Швейцарецът пък изпревари Иван Лендъл със стигането на общо 147-ми финал в кариерата си, като ще се надява на 98-ма титла от всички турнири, включително 28-ма от “Мастърс”.

17-0! So thrilled to have fought my way into the finals at @BNPPARIBASOPEN https://t.co/otsiZr97g8 — Roger Federer (@rogerfederer) March 17, 2018

Федерер изобщо не изглеждаше внушително на корта срещу Борна Чорич в полуфиналите и изоставаше два пъти с пробив след загубата на първия сет, но успя да осъществи обрат срещу 20-годишния хърватин. Дел Потро бе безкомпромисен срещу възраждащия се Милош Раонич и му даде само пет гейма. Тази победа бе юбилейната 400-на за Дел Потро, който е едва вторият аржентинец в историята с такъв брой спечелени мачове, след Гийермо Вилас (929).

Más victorias

1 Vilas: 929

2 Del Potro: 400

3 Nalbandian: 383

4 Clerc: 375

5 Mónaco: 342



https://t.co/Il6IIngcvl pic.twitter.com/nRhXiJw8xl — ATP en Español (@ATPWorldTour_ES) March 18, 2018

Федерер е спечелил 18 от 24-те мача с Дел Потро, като 9 от последните 11 са били решавани в последен сет, включително епоса 19:17 за Маестрото на Олимпийските игри в Лондон 2012. Аржентинецът обаче има предимство, когато среща Маестрото във финали - 3:2 победи. Последната голяма победа на Кулата от Тандил е на четвъртфиналите на US Open 2017, когато елиминира Федерер в четири сета.

¡Hoy, final en #IndianWells!

Mientras Roger Federer busca su título número 28 en Masters1000, para Juan Martín Del Potro es la oportunidad de triunfar por primera vez en estos torneos. pic.twitter.com/l4c3ejfvNF — Pasión Deportiva (@PasionDepor4) March 18, 2018

“Имали сме много оспорвани мачове в миналото. Големи мачове. Спомням си полуфинала на “Ролан Гарос”, финала на US Open, полуфинала на Олимпийските игри, финалите в Базел, Шанхай, няколко срещи на Финалите на АТР. Основно играем решителни сетове, така че ще е вълнуващ сблъсък. И двамата ще се опитваме да заличаваме добрите страни на другия, като си мисля, че и на двамата ни харесва да играем един срещу друг”, споделя Федерер.



“Обичам да играя с Роджър, винаги мачовете помежду ни са страхотни. Той е фаворитът, но ще опитам всичко. Побеждавал съм го и знам какво се изисква. Ще е добре да сравня нивото си с неговото на този етап от Двамата тенисисти във вероятно най-добра форма в момента се изправят един срещу друг във финала на турнира от сериите “Мастърс” в Индиън Уелс - Роджър Федерер срещу Хуан Мартин дел Потро. Маестрото регистрира 17-а поредна победа от началото на година и записа личен рекорд за успешен старт на сезон, а Кулата от Тандил е с десет последователни успеха на кортовете.За аржентинеца това е четвърти финал в “Мастърс” турнир и първи от Шанхай 2013 година, като ще се надява да вдигне и първата си титла от най-високата категория на АТР. Швейцарецът пък изпревари Иван Лендъл със стигането на общо 147-ми финал в кариерата си, като ще се надява на 98-ма титла от всички турнири, включително 28-ма от “Мастърс”.Федерер изобщо не изглеждаше внушително на корта срещу Борна Чорич в полуфиналите и изоставаше два пъти с пробив след загубата на първия сет, но успя да осъществи обрат срещу 20-годишния хърватин. Дел Потро бе безкомпромисен срещу възраждащия се Милош Раонич и му даде само пет гейма. Тази победа бе юбилейната 400-на за Дел Потро, който е едва вторият аржентинец в историята с такъв брой спечелени мачове, след Гийермо Вилас (929).Федерер е спечелил 18 от 24-те мача с Дел Потро, като 9 от последните 11 са били решавани в последен сет, включително епоса 19:17 за Маестрото на Олимпийските игри в Лондон 2012. Аржентинецът обаче има предимство, когато среща Маестрото във финали - 3:2 победи. Последната голяма победа на Кулата от Тандил е на четвъртфиналите на US Open 2017, когато елиминира Федерер в четири сета.“Имали сме много оспорвани мачове в миналото. Големи мачове. Спомням си полуфинала на “Ролан Гарос”, финала на US Open, полуфинала на Олимпийските игри, финалите в Базел, Шанхай, няколко срещи на Финалите на АТР. Основно играем решителни сетове, така че ще е вълнуващ сблъсък. И двамата ще се опитваме да заличаваме добрите страни на другия, като си мисля, че и на двамата ни харесва да играем един срещу друг”, споделя Федерер.“Обичам да играя с Роджър, винаги мачовете помежду ни са страхотни. Той е фаворитът, но ще опитам всичко. Побеждавал съм го и знам какво се изисква. Ще е добре да сравня нивото си с неговото на този етап от тенис сезона”, коментира Кулата от Тандил.

Още по темата

0 0 0 2 1 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2167 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1