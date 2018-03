Най-любопитните факти преди старта на сезона в MotoGP

Йоан Зарко със сателитната си Yamaha спечели първия полпозишън за 2018 година в MotoGP и третия в своята кариера в кралския клас. Това той направи с рекордно бърза обиколка на катарската писта "Лосаил" под прожекторите в събота. Именно той сложи края на най-дългия рекорд за обиколка в шампионата – този на Хорхе Лоренсо от 2008 година. Освен историческия си успех Зарко е изключително аплодиран и в родината си като с представянето си в квалификацията вчера стана първият французин от 1954 година, който започва сезона с полпозишън.

Настоящият световен шампион в MotoGP Марк Маркес стартира втори, а последния път, когато тръгна от същата позиция в Катар, финишира на трето място – през 2016-а. Трети на стартовата решетка ще се нареди сателитният пилот на Ducati Данило Петручи, с което три различни конструктора намират място в топ 3. Зад италианеца ще бъде Кал Кръчлоу - т.е. 75% от пилотите в топ 4 стават такива от сателитни, а не заводски отбори.

2017 was a tough season for @suzukimotogp - but they’re back with a new GSX-RR in 2018 pic.twitter.com/h0RbdvJesQ