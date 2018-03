Жан-Ерик Верн победи Ди Граси в най-интересния трилър от Формула Е (видео)

Пилотът на Techeetah във Формула Е Жан-Ерик Верн спечели състезанието за е-При на Пунта дел Есте след изключително оспорвана битка със защитаващия титлата си бразилец Лукас ди Граси. Верн стартира от полпозишън, след като той бе отнет на Ди Граси заради скъсяване на дистанцията при шикана в квалификацията. Компания на подиума на двамата пилоти им направи Сам Бърд от Върджин Рейсинг.

На старта Верн потегли перфектно и не загуби първата позиция нито за момент, но само защото се бори изключително упорито за този триумф. Той и Ди Граси неведнъж стигнаха до контакт, а напрежението между тях нарасна след смяната на болидите по средата на състезанието. В допълнение към това напрежение радио връзката на Верн с тима прекъсваше постоянно и той не можеше да чуе известна част от наставленията от бокса.

It got heated on the streets of Punta del Este @JeanEricVergne vs @LucasdiGrassi pic.twitter.com/4qXLKVuQ5o