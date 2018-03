Формула 1 Хамилтън може да напусне Мерцедес и да иде във Ферари 18 март 2018 | 10:45 - Обновена 0 0 0 0 2 Шефът на Мерцедес Ф1 Тото Волф много би искал Люис Хамилтън да приключи кариерата си в немския отбор, но не би се изненадал, ако британецът отиде във Ферари. Очакванията в момента са четирикратният световен шампион да преподпише с Мерцедес за още 2 години и по 40 милиона на сезон. Люис дори има желание да приключи сделката още преди първото състезание в Мелбърн. Въпреки това, обаче, Волф се опасява, че това може да е последния договор на Хамилтън с тях. "Люис е най-добрият пилот от съвременното поколение" призна Волф пред Дейли Мейл. "Естествено, че искам да го задържа колкото се може повече. Мисля си, обаче, че той ще има поне още един договор преди края на кариерата си, а истината е, че Ферари си остава мечта за всеки пилот". Все пак шефът на отбора чувства, че Хамилтън е щастлив в Мерцедес. "Нашите отношения са от здрави – по-здрави. Естествено, по време на сезона може да стане доста по-напрегнато". Should @LewisHamilton stay at @MercedesAMGF1 Move to @ScuderiaFerrari #Formula1 https://t.co/rsjynq6K4F — FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) 18 март 2018 г. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg



