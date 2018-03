Тенис Федерер: Имах и късмет 18 март 2018 | 10:03 - Обновена 0 0 0 0 3



Петкратният шампион надделя над непоставения хърватин Борна Чорич с 5:7, 6:4, 6;4, като записа рекордната в кариерата си 17-а победа в 17 мача от началото на годината.



36-годишният швейцарец изоставаше с 2:4 гейма във втория сет, а в третия допусна пробив за 3:4, но 21-годишният Чорич и двата пъти се поддаде на напрежението и пропусна и двете отлични възможности да запише най-голямата победи в кариерата си.



"Тези десет минути, в които той бе напред със сет и с пробив, бяха много трудни за мен", призна след срещата Федерер.

"Трябва да призная, че съм щастлив от това, че някак успях да се задържа в мача. Мисля, че той просто бе твърде нервен в тези важни моменти, а и разбира се аз имах късмет. Получи се хубав мач", каза още швейцарецът.



Негов съперник в мача за титлата ще бъде аржентинецът Хуан Мартин дел Потро, който се наложи за малко повече от час над канадеца Милош Раонич с 6:2, 6:3.

За 29-годишния Дел Потро това бе победа 400 в професионалния тенис, като тя дойде благодарение на отличния сервис на аржентинеца. Дел Потро реализира 90 процента от вкараните си първи сервиси, а освен това направи пробиви при 4 от 5 си възможности в мача.



