Сейнт Луис сложи край на серията на победната серия на Александър Георгиев и Ню Йорк Рейнджърс

Сейнт Луис Блус сложи край на серията на Ню Йорк Рейнджърс от две поредни победи, след като се наложи с 4:3 след продължение. Брейдън Шен вкара победното попадение за „блусарите“, когато 62 секунди след началото на оувъртайма прати шайбата във вратата на Александър Георгиев. Роденият в Русе вратар на нюйоркчани направи 29 спасявания в третия си пореден мач като титуляр.

Алекс Пиетранджело се отличи с два гола и асистенция за Сейнт Луис. Никита Сошников също се разписа, а Джейк Алън отрази 17 удара. За „блусарите“ това беше трета победа в последните четири мача и тимът се доближи на три точки от Далас и Колорадо в битката за последния уайлд кард за плейофите на Западната Конференция на НХЛ. Лошата новина за Блус беше контузията на Владимир Тарасенко в горната част на мача. Той напусна леда 7:53 минути след началото на първата третина и не се върна в игра до края на мача.

“I feel like we were playing a really good game.”#NYR goaltender Alex Georgiev meets with the media after making 29 saves in tonight’s OT loss in St. Louis. pic.twitter.com/zpoDL4qyUO