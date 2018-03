Хамилтън прощава на учителите, които са се съмнявали в него

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън каза, че прощава на учителите, които са се съмнявали в него, и че се надява днес те да се гордеят с него.

Люис говори пред провеждащия се в Дубай Форум за глобално образование и възможности. Той призна, че в училище му е било доста трудно, защото трябвало да съчетава уроците със състезанията. На 17 години било установено, че има дислексия. В училище се случвало да бъде жертва на тормоз, а преподавателите не били много отзивчиви, по думите му. Хамилтън, обаче, допълни, че на тях със сигурност не им е било лесно, така че ги разбира.

"Прощавам на учителите си и се надявам, че сега се гордеят, когато ме гледат".

Formula 1 World Champion @LewisHamilton spoke at the first day of #GESF about becoming a champion.



What do you think it takes to achieve high levels of success in sports? pic.twitter.com/hwxRLtF2Iz