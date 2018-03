Ливърпул - Уотфорд 3:0 (гледайте тук)

Mohamed Salah is the 2nd Liverpool player in the last 22 seasons to reach the 25-goal mark in the PL (Luis Suarez the other in 2013-14) #PL #LFC pic.twitter.com/KoXOog8y05 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) March 17, 2018

Mohamed Salah has scored 34 goals for Liverpool in all competitions, setting a new club record for most goals in a debut season (Fernando Torres held the record previously with 33 in 2007-08) #PL pic.twitter.com/27CD5TXAGZ — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) March 17, 2018

Roberto Firmino has scored a career best 23 goals in all competitions this season, surpassing his previous best total of 22 for Hoffenheim in 2013-14 #LFC #PL pic.twitter.com/byPYBvzyLR — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) March 17, 2018

Ливърпул приема Уотфорд в двубой от 31-вия кръг в Премиър лийг. Мохамед Салах даде аванс на домакините още в четвъртата минута, а в 43-ата удвои. Роберто Фирмино направи 3:0 в 49-ата.Мениджърът на мърсисайдци Юрген Клоп е направил четири промени в своя състав - Джо Гомес и Жозел Матип започват вместо Трент Александър-Арнолд Деян Ловрен , който не е дори в групата за днешния двубой. Жоржиньо Вайналдум Джордан Хендерсън стартират за сметка на Джеймс Милнър Мигел Бритос е титуляр за Уотфорд, а Крейг Катхарт се завръща на скамейката, след като от от август насам лекуваше контузия.Още в четвъртата минута голмайсторът на домакините Мохамед Салах откри резултата. Египтянинът нахлу в наказателното поле, развъртя Бритос с елегантен финт, след който бранителят се озова седнал на земята, и стреля в близкия ъгъл за 1:0. Това бе гол №33 за Салах от началото на сезона, с който той изравни рекорда на Фернандо Торес за най-много попадения, отбелязани от един играч в дебютния му сезон за Ливърпул.В 27-ата минута Емре Джан напусна принудително терена, след като получи контузия в гърба. На негово място влезе Джеймс Милнър.В 39-ата минута Ливърпул организира страхотна атака. Милнър изведе много добре Салах, който продължи към Фирмино. Бразилецът се освободи елегантно от Мариапа и стреля, но Карнезис изби. Две минути преди почивката обаче мърсисайдци удвоиха аванса си. Робъртсън центрира перфектно отляво, а Салах просто трябваше да засече, пращайки топката под плонжа на Карнезис.В 49-ата минута Салах проби на скорост по десния фланг, след което центрира към Фирмино, който засече акробатично, с вътрешната част на бедрото, вкарвайки страхотен гол - 3:0.Пет минути след това Перейра изпълни много добре фаул, след който топката "кацна" от горната страна на напречната греда.