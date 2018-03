Тенис Федерер на прага на най-силния старт в кариерата си 17 март 2018 | 17:17 0 0 0 0 1

Още по-впечатляващ е фактът, че Федерер е загубил само три от изиграните 40 сета до момента през 2018 година, а на пътя му застава изгряващата звезда от Хърватска Чорич. Той започна седмицата на 49-о място в световната ранглиста, но с класирането на полуфиналите си гарантира 36-а позиция. Ако стигне финала, той ще бъде 27-ми, а ако спечели титлата, ще бъде 20-и. Носителят на безпрецедентните 20 титли от “Големия шлем” и световен номер 1 Роджър Федерер е на прага на най-добрия старт на сезон в кариерата си. Маестрото вече изравни предишното си върхово лично постижение от 2006 година, когато се класира на полуфиналите на тенис турнира от сериите “Мастърс” в Индиън Уелс и записа 16-а поредна победа от началото на годината.Ако преодолее приятната изненада Борна Чорич, то Федерер за първи път в кариерата си ще започне кампания с баланс 17-0. Преди 12 години швейцарският ас бе спрян от Рафаел Надал в Дубай, но тогава той дори бе спечелил 51 от последните си 52 двубоя, датирайки от 2005-а. Най-важното за Маестрото бе самото класиране на полуфиналите в Индиън Уелс, защото така той си гарантира първото място в световната ранглиста за поне още две седмици.Още по-впечатляващ е фактът, че Федерер е загубил само три от изиграните 40 сета до момента през 2018 година, а на пътя му застава изгряващата звезда от Хърватска Чорич. Той започна седмицата на 49-о място в световната ранглиста, но с класирането на полуфиналите си гарантира 36-а позиция. Ако стигне финала, той ще бъде 27-ми, а ако спечели титлата, ще бъде 20-и.

