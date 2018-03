Тенис Възроденият Раонич: Последните месеци бяха катастрофа 17 март 2018 | 16:16 - Обновена 0 0 0 0 0



“Резултатите в Индиън Уелс са много важни за мен и съм много щастлив, макар пътят пред мен да е все още много дълъг. Трябва да подобрявам много неща и да тренирам много”, коментира Раонич, който стигна полуфиналите на първия за годината “Мастърс” и ще се изправи срещу Хуан Мартин дел Потро. Той елиминира Оже-Алиасем, Жаоо Соуса, Маркос Багдатис и Сам Куери, за да си заслужи двубой срещу намиращия се в топ форма световен номер 8.

Raonic Returns



The 27-year-old is through to his third semifinal in Indian Wells after scoring a 7-5 2-6 6-3 win over USA's Querrey.



He awaits the winner of Del Potro-Kohlschreiber. #BNPPO18 pic.twitter.com/oKbmEQeqho — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 16, 2018

“Горан беше много ясен с мен от самото начало, целта ни е да опростяваме играта възможно най-много. Наблягам в момента на силните си страни, старая се да не усложнявам тениса си по никакъв начин. Когато взема някакво решение на корта, дори да е грешно, съм отдаден напълно на него. Не се чудя дали е правилно или не, не го мисля след това, просто правя каквото правя. Горан също е трябвало да се сблъсква с контузии в кариерата си и знае какво трябва да се прави в такива ситуации.

A huge win for Milos Raonic over Sam Querrey at Indian Wells 7-5, 2-6, 6-3 .



Raonic advances to his first Masters semifinal since 2016. pic.twitter.com/4Ya8ArO3Ah — Caroline Cameron (@SNCaroline) March 16, 2018

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

