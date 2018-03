Зимни спортове Микаела Шифрин спечели убедително последния слалом за сезона от Световната купа 17 март 2018 | 16:02 0 0 0 0 0 Because when you win your FIFTH slalom crystal globe, you put it on your head. @MikaelaShiffrin pic.twitter.com/iGAulwnCJ1 — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) March 17, 2018



Трета на 1.59 секунда завърши действащата олимпийска шампионка Фрида Хансдотер (Швеция). Шифрин си осигури категорично и малката Световна купа в слалома за втора поредна година и за пети път в последните шест сезона, след като завърши с 980 точки. Втора остана Холденер със 705 точки, а трета остана Хансдотер с 681 точки. Американката отдавна си осигури и големия Кристален глобус за втора поредна година. Тя има 1773 точки преди последния старт от кампанията утре в гигантския слалом. Втора отново е Холденер с 1168 точки, а трета е Виктория Ребенсбург (Германия) с 977 точки. Another dominant run and a victory scream from Mikaela Shiffrin. pic.twitter.com/mPfXy8vvrj — Nick Zaccardi (@nzaccardi) March 17, 2018



Крайно класиране в слалома от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Оре:

1. Микаела Шифрин (САЩ) - 1:46.42 минута (52.09 секунди в първия манш и 54.33 секунди във втория манш)

2. Уенди Холденер (Швейцария) - 1:48.00 (52.81 и 55.19)

3. Фрида Хансдотер (Швеция) - 1:48.01 (52.93 и 55.08)

4. Нина Хавер-Льосет (Норвегия) - 1:48.14 (53.15 и 54.99)

5. Бернадете Шилд (Австрия) - 1:48.21 (52.58 и 55.63)

6. Мишел Гизин (Швейцария) - 1:48.41 (53.21 и 55.20)



крайно класиране за малката Световна купа в слалома за жени за сезон 2017/2018:

1. Шифрин - 980 точки

2. Холденер - 705

3. Хансдотер - 681

4. Петра Влъхова (Словакия) - 679

5. Шилд - 463

6. Хавер-Льосет - 351



Генерално класиране за Световната купа:

1. Шифрин - 1773 точки

2. Холденер - 1168

3. Ребенсбург - 977

4. София Годжа (Италия) - 958

5. Влъхова - 888

6. Тина Вайратер (Лихтенщайн) - 887 Олимпийската шампионка от Сочи 2014 Микаела Шифрин (САЩ) триумфира убедително последния слалом за сезона от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в шведския зимен център Оре. Шифрин, която спечели титлите в дисциплината на последните три Световни първенства, финишира за 1:46.42 минута, като записа 43-а победа в кариерата си и седма в слалома за сезона. Американката беше най-бърза и в двата манша с 52.09 секунди в първия и 54.33 секунди във втория, като изпревари с 1.58 секунда завършилата на второ място Уенди Холденер (Швейцария), сребърна медалистка от Игрите в Пьончан 2018.Трета на 1.59 секунда завърши действащата олимпийска шампионка Фрида Хансдотер (Швеция). Шифрин си осигури категорично и малката Световна купа в слалома за втора поредна година и за пети път в последните шест сезона, след като завърши с 980 точки. Втора остана Холденер със 705 точки, а трета остана Хансдотер с 681 точки. Американката отдавна си осигури и големия Кристален глобус за втора поредна година. Тя има 1773 точки преди последния старт от кампанията утре в гигантския слалом. Втора отново е Холденер с 1168 точки, а трета е Виктория Ребенсбург (Германия) с 977 точки.1. Микаела Шифрин (САЩ) - 1:46.42 минута (52.09 секунди в първия манш и 54.33 секунди във втория манш)2. Уенди Холденер (Швейцария) - 1:48.00 (52.81 и 55.19)3. Фрида Хансдотер (Швеция) - 1:48.01 (52.93 и 55.08)4. Нина Хавер-Льосет (Норвегия) - 1:48.14 (53.15 и 54.99)5. Бернадете Шилд (Австрия) - 1:48.21 (52.58 и 55.63)6. Мишел Гизин (Швейцария) - 1:48.41 (53.21 и 55.20)1. Шифрин - 980 точки2. Холденер - 7053. Хансдотер - 6814. Петра Влъхова (Словакия) - 6795. Шилд - 4636. Хавер-Льосет - 3511. Шифрин - 1773 точки2. Холденер - 11683. Ребенсбург - 9774. София Годжа (Италия) - 9585. Влъхова - 8886. Тина Вайратер (Лихтенщайн) - 887 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 867

1