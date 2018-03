Зимни спортове Петата победа донесе на Мойоли и големия кристален глобус 17 март 2018 | 15:14 0 0 0 0 0



В последия старт за сезона в швейцарския курорт Вейзона олимпийската шампионка Мойоли стигна до успеха, който и гарантира и втора Световна купа в кариерата и след тази през 2016 година. Втора във Вейзона остана французойката Кло Трепьош, докато трета завърши друга французойка - Манон Пти Леноа.

MICHI SHOW!



Un altro trionfo per Michela #Moioli in Coppa del Mondo!



Che dire? RT e tutti a Veysonnaz a festeggiare #ItaliaTeam! #snowboardcross #SBX #SnowboardWorldCup @Fisiofficial pic.twitter.com/CqAg81oRV3 — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) March 17, 2018

Българката Александра Жекова не взе участие в последното състезание за сезона, тъй като претърпя тежко падане по време на тренировките в швейцарския курорт.



В крайното класиране за Световната купа Мойоли събра 8410 точки. Втора е Трепьош със 7190 точки, докато трета с 6840 точки е французойката Нели Локо. Челната шестица се допълва от французойката Шарлот Бенк, чехкинята Ева Самкова и американката Линдзи Джакобелис. Александра Жекова е седма с 3480 точки. Michela Moioli è semplicemente IMBATTIBILE!



Michela Moioli è semplicemente IMBATTIBILE!

La campionessa olimpica vince anche la tappa di Veysonnaz! @michimoioli pic.twitter.com/EluarFd1Gi — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 17, 2018

