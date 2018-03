Зимни спортове Пармакоски спечели масовия старт във финалите на Световната купа 17 март 2018 | 14:40 0 0 0 0 0



Пармакоски преодоля трасето за 26:00.5 минути, като изпревари само с 2 десети от секундата Марит Бьорген от Норвегия във финалния спринт.

You have to watch again Krista Parmakoski overtaking Marit Bjoergen on the home stretch of the ladies’ 10 km mass start classic in Falun #fiscrosscountry @xcteamfin @SkiNorge pic.twitter.com/LeussYGDXa — Cross Country (@FISCrossCountry) March 17, 2018

Ингвилд Флугстад Йостберг (Норвегия) завърши трета на 5.1 секунди. Лидерката за Световната купа Хайди Венг (Норвегия) се класира едва 22-а с изоставане от 44.1 секунди.



Венг продължава да води в генералното класиране с 1439 точки преди последния старт утре в преследването на 10 километра свободен стил. Втора е Йостберг с 1332 точки, а трета е Джесика Дигинс (САЩ) с 1226 точки.

