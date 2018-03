Нова промяна: Марица посреща Левски в сряда

Първият мач от финалната серия в Националната волейболна лига между Марица (Пловдив) и Левски (София) бе изтеглен с един ден по-рано по настояване на телевизията, обявиха от федерацията. Така Жълто-сините посрещат Сините на 21 март, сряда, от 18:30 б.в. в зала Пловдивски университет.

Вторият мач в софийската зала Люлин на 25 март и евентуалният трети отново в Пловдив на 28 март остават без промяна.

#Maritza makes #NVLBulgaria final after a second win against #Beroe!

Story/stats: https://t.co/TDfNfvqZKz#volleyball pic.twitter.com/gobhjgjPlK