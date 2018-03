Баскетбол Историческа сензация на March Madness (видео) 17 март 2018 | 13:53 - Обновена 0 0 0 0 0



Освен че беше №1 в своя регион, Вирджиния влезе в Мартенската лудост и като отбор №1 в цялата страна, а преди този мач въпросите по-скоро бяха дали ще стигнат до Файнъл 4 и мач за титлата, а не дали ще се справят с отбора на Ретривърс.

Четвъртокурсникът Джайръс Лайлс бе голямата звезда на победителите. 188-сантиметровият гард наказа силно фаворизирания съперник на отбора си с 28 точки, 4 борби и 3 асистенции. Аутсайдерите нокаутираха Вирджиния след феноменално второ полувреме, в което вкараха 53 точки - само с 1 по-малко отколкото Кавалиърс отбелязаха за целия двубой.

Аркел Ламар вкара 12 точки и овладя 10 борби за успеха на “ретривърите”, Джо Шербърн реализира 14 точки, а Кей Джей Маура остана с 10. Това е и първа победа в историята на училището във финалния турнир на университетите.

Кайл Гай и Тай Джероум бяха най-резултатните играчи за Вирджиния с по 15 реализирани точки.



1