Убиецът на гиганти при дамите на финал в Индиън Уелс

Така през седмицата в пустинята Касаткина може да се похвали с победи над световната номер 13 и шампионка от US Open 2017 Слоун Стивънс, световната номер 2 и шампионка от Australian Open 2018 Каролине Вожняцки, световната номер 10 и двукратна шампионка от “Шлема” Анжелик Кербер и световната номер 8 и седемкратна носителка на титли от “Големия шлем” Винъс Уилямс.

Cool. Calm. Kasatkina.



A red-hot Daria Kasatkina wins an instant classic against Venus Williams, 4-6 6-4 7-5 and is into the biggest final of her young career after two hours, 48 minutes #BNPPO18 pic.twitter.com/OxQv5ByB6S — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 17, 2018

Американката бе спечелила 13 поредни сета от “Фед къп” до полуфинала в Индиън Уелс, като изглеждаше, че ще затвори мача във втората част срещу Касаткина. Рускинята обаче излезе победителка в изнурителен 13-минутен осми гейм, в който бяха разиграни 22 точки, за да поведе с 5:3, спасявайки пет точки за пробив. Винъс тогава реши да играе предимно от основната линия и да не поема толкова рискове, индикирайки и натрупана умора.



Сервисът й също не бе познатото оръжие, но тя все пак удържаше (макар и трудно) две важни подавания за 3:2 и 5:4 в третия сет. Страхотен лоб на Касаткина от основната линия при 5:5 обаче сякаш наклони везните в нейна полза и впоследствие тя успя да направи седмия си пробив в мача, за да приключи спора с двукратната финалистка в “Шлема” от миналия сезон.

This is what that win meant to Daria Kasatkina #BNPPO18 pic.twitter.com/UP27vJ6APv — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 17, 2018

“Невероятен мач. Колкото до онзи удар при 5:5, той се случи спонтанно, не е част от тактиката ми, просто така го усетих. Усещаш го и го правиш, беше инстинкт. След такъв мач нямам думи, нищо не можех да кажа на треньора си, само успях да промълвя, че чувството е много приятно”, коментира Касаткина.



“Тя просто игра малко по-добре в края на срещата. Понякога толкова е нужно и точно това направи разликата, колкото и просто да звучи. Играя, за да печеля турнири и ако не ги печеля, не съм доволна. Не ме интересуват резулатите и не свиквам със загубите. Който свиква със загубите, трябва да се откаже от живота”, заяви Уилямс.



