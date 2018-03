Тенис Изненадващ финал при жените в Индиън Уелс 17 март 2018 | 09:32 - Обновена 0 0 0 0 3



Daria Kasatkina gets her dream match under the lights. And so far she and Venus Wililams have been putting on a show #BNPPO18 pic.twitter.com/asvlLB3vFw — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 17, 2018 Касаткина, поставена под номер 20 в схемата, се наложи над бившата номер 1 в света Винъс Уилямс (САЩ) с 4:6, 6:4, 7:5. Осака бе повече от категорична срещу номер 1 Симона Халеп (Румъния) след 6:3 и 6:0.

No. 1? No Problem.



