Тервел Пулев излиза срещу непобеден унгарец

Благодарен съм на всички за подкрепата ви. Доволен съм от себе си, срещу доста труден съперник, който видимо се чувстваше в "свои води". Очаквам с нетърпение по-скоро да се видя със семейството и децата ми. Лека вечер, Обичам ви!

A post shared by Tervel Pulev (@tervelpulev) on Mar 10, 2018 at 6:05pm PST