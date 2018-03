Медии Кампанията на УЕФА #PlayAnywhere (Играй навсякъде) стартира с впечатляващо видео 16 март 2018 | 14:58 0 0 0 0 1 Лив Кук, световна шампионка по фристайл футбол, се присъедини към най-големите имена в женския футбол за едно от най-зрелищните видеа с топка заснемани някога, за да насърчи момичетата да играят футбол. 18-годишната девойка демонстрира изключителните си умения на ски лифт, метри над земята и на покрива на рибарско корабче, заснети по време на вълнуващото пътешествие, на което УЕФА отведе седем професионални футболистки, за да окуражат момичетата и младите жени да се присъединят към спорта. Видеото „Играй навсякъде“ е заснето на 13 различни локации в 5 държави в продължение на 12 дни, изминавайки 16 000 км. и е част от кампанията на УЕФА Together #WePlayStrong. Освен впечатляващата футболна акробатика на Кук, екипът и звездите във видеото показват някои от най-идиличните и слабо населени места в Европа - от отличителните каменни стени на Дубровник в южна Хърватия, най-високият алпийски склон на Гспон, Швейцария, малкият остров Ерискей в северна Шотландия до отдалеченото рибарско селище Хенингсвиер в архипелага Лофотен, Норвегия. Звездният отбор на #PlayAnywhere включва норвежките сестри Ада и Андрине Хегеберг („Лион“ и „Пари Сен Жармен“ съответно), сънародничката им Марлен Миелде („Челси“), англичанките Лоран Джеймс, Джордан Нобс (и двете от „Арсенал“), Фран Кърби („Челси“), Алекс Грийнууд („Ливърпул“) и холандската полузащитничка на „Барселона“, най-добра футболистка на ФИФА за 2017 и Футболистка №1 за 2017 на УЕФА - Лике Мартенс. Тяхното пътешествие беше проследено от стотици момичета от целия континент, които се присъединиха към своите героини като част от текущия ангажимент на УЕФА да утвърди футбола като спорт №1 сред момичетата и жените до 2020 година. Лив Кук, световната шампионка по фристайл футбол сподели: „Беше невероятно преживяване да пътувам из цяла Европа като посланик на инициативата на УЕФА #PlayAnywhere и да показвам на момичетата, че футбол наистина може да се играе навсякъде. От кабинка на ски лифт до най-високото футболно игрище в Европа, беше голяма тръпка да демонстрирам уменията си на толкова необичайни места. Надявам се да вдъхновявам младите хора да вземат топка и да се забавляват докато спортуват. Нямам търпение да видя участниците в Play Anywhere и да се срещна с победителите в Дисниленд Париж през май.“ Лив Кук, световната шампионка по фристайл футбол сподели: „Беше невероятно преживяване да пътувам из цяла Европа като посланик на инициативата на УЕФА #PlayAnywhere и да показвам на момичетата, че футбол наистина може да се играе навсякъде. От кабинка на ски лифт до най-високото футболно игрище в Европа, беше голяма тръпка да демонстрирам уменията си на толкова необичайни места. Надявам се да вдъхновявам младите хора да вземат топка и да се забавляват докато спортуват. Нямам търпение да видя участниците в Play Anywhere и да се срещна с победителите в Дисниленд Париж през май.“ Паралелно с премиерата на видеото „Играй навсякъде“, УЕФА стартира конкурс в цяла Европа за момичета, които да покажат любовта си към футбола, публикувайки снимки и видеа, в които ритат на възможно най-необичнайни места. Участничките имат шанса да спечелят уикенд в Дисниленд Париж за цялото семейство и ексклузивни награди от звездите от видеото „Играй навсякъде“ всяка седмица. Участниците трябва да публикуват своите необичайни видеа или снапове до 30 април, а УЕФА ще обяви победителя на 1 май 2018 год. Футболистката на „Олимпик Лион“ Ада Хедерберг, която се прибра в своята родина Норвегия, за да участва във видеото заяви: „Снимките на видеото „Играй навсякъде“ на север в Норвегия бяха разтърсващо преживяване за мен. Островите Лофотен са световноизвестни заради северното сияние, което може да се види там и беше страхотно да отида и да играя сред тази спираща дъха обстановка. Нямам търпение всички да го видят и се надявам още повече момичета да опитат и да се насладят на футбола заради конкурса“. Джордан Нобс от „Арсенал“, която порита в Шепърдс Буш в Лондон, добави: „Истинската красота на нашата игра е, че наистина можеш да я практикуваш навсякъде. Беше чудесно да взема участие в новото видео от кампанията Together #WePlayStrong.“ „Играй навсякъде“ предоставя на УЕФА допълнителна платформа за промотиране на първата паневропейска кампания Together #WePlayStrong, която е неразделна част от 5-годишния стратегически план на европейската федерация да превърне футбола в спорт номер 1 за жени и момичета в цяла Европа. Амбицията на УЕФА за начина, по който играта може да привлече повече момичета, включва издигане на имиджа на играта, повишаване на гледаемостта и участието, стимулиране на практикуването на местно ниво и увеличаване на инвестициите. За да участвате в конкурса, от Вас се иска да публикувате снимка или видео на Вас самите с футболна топка на готино или необичайно място, с таг @WePlaystrong и с хаштаг #PlayAnywhere. Всички условия за участие могат да бъдат намерени на https://www.uefa.com/termsconditions/prizes.html 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 206 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

