Марица преследва класиране за финал още днес! Гледайте на живо ТУК!

Шампионките от Марица (Пловдив) заминават за Града на липите с намерението да се класират за финалния плейоф в женската Национална волейболна лига още днес. От 18:00 б.в. в петъчната вечер на 16 март в местната зала Иван Вазов пловдивчанки ще търсят втората си победа над Берое (Стара Загора) в полуфиналната серия между двата тима.

Take a look at the photo gallery from yesterday's #NVLBulgaria semifinal 3-0 victory for #Maritza over #Beroe: https://t.co/BpPECprCT4 #volleyball pic.twitter.com/vspvKwIy3b