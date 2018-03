Шампионска Лига Фенове на Челси се оплакват от насилие в Барселона, клубът с призив към привържениците 16 март 2018 | 10:44 - Обновена 0 0 0 1 15



Според някои източници напрежението е ескалирало, след като някои от феновете на Челси са започнали да скандират происпански лозунги, насочени срещу каталунските им домакини.



Англичаните възроптаха и срещу това, че е трябвало на излизане от стадиона да минат по временно изграден мост, който видимо изглежда с доста нестабилна конструкция.



От Челси призоваха всички фенове, които са били свидетели на инцидентите, да предоставят видеозаписите и снимките, с които разполагат, за да може клубът да предприеме по-нататъшни мерки. Лондончани вече са информирали УЕФА за инцидентите.



На "Камп Ноу" присъстваха около 5000 привърженици на Челси. Shocking!



Chelsea's fans were beaten by baton-wielding stewards as they tried to enter Camp Nou last night.



( via @DanielCFC92) pic.twitter.com/IKRecVUJ7q — ESPN UK (@ESPNUK) March 15, 2018 | Chelsea fans outside Camp Nou yesterday provoking Cules by chanting “Barcelona, you’ll always be Spain” pic.twitter.com/EdQxUN3dg7 — Barca Centre Media (@centrevid) March 15, 2018 Привърженици на Челси , които са присъствали по време на реванша от 1/8-финалите на Шампионската лига между техния отбор и Барселона , се оплакаха, че са станали жертва на насилие по време и след срещата на " Камп Ноу ". Феновете упрекнаха стюардите на каталунците, че са използвали безразборно палки, когато гостуващата агитка е напускала стадиона. Сред публиката е имало жени, деца и по-възрастни привърженици.Според някои източници напрежението е ескалирало, след като някои от феновете на Челси са започнали да скандират происпански лозунги, насочени срещу каталунските им домакини.Англичаните възроптаха и срещу това, че е трябвало на излизане от стадиона да минат по временно изграден мост, който видимо изглежда с доста нестабилна конструкция.От Челси призоваха всички фенове, които са били свидетели на инцидентите, да предоставят видеозаписите и снимките, с които разполагат, за да може клубът да предприеме по-нататъшни мерки. Лондончани вече са информирали УЕФА за инцидентите.На "Камп Ноу" присъстваха около 5000 привърженици на Челси. 1/8 кръг, сряда 14 март Шампионска Лига Барселона 3:0 краен резулат Челси титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Камп Ноу

Съдия: Damir Skomina 1 3 18 20 23 22 4 15 21 10 9 13 28 3 2 21 27 4 22 7 11 9 Ернесто Валверде Антонио Конте 4-4-2 3-4-3 Титуляри Марк-Андре тер Стеген 1 13 Тибо Куртоа Сержи Роберто 20 28 Сесар Аспиликуета Жерард Пике 3 27 Андреас Кристенсен Самюел Юмтити 23 2 Антонио Рюдигер Жорди Алба 18 15 Виктор Моузес Усман Дембеле 11 4 Сеск Фабрегас Иван Ракитич 4 7 Н'Голо Канте Серхио Бускетс 5 3 Маркос Алонсо Андрес Иниеста 8 22 Вилиан Лионел Меси 10 18 Оливие Жиру Луис Суарес 9 10 Еден Азар Резерви Алейш Видал 22 21 Давиде Дзапакоста Андре Гомеш 21 11 Педро Родригес Паулиньо 15 9 Алваро Мората 82' Еден Азар излиза Педро Родригес влиза 75' Маркос Алонсо жълт картон Усман Дембеле излиза 67' Оливие Жиру излиза Алейш Видал влиза Алваро Мората влиза Виктор Моузес излиза Давиде Дзапакоста влиза Лионел Меси гол 63' Серхио Бускетс излиза 61' Андре Гомеш влиза Андрес Иниеста излиза 56' Паулиньо влиза 49' Оливие Жиру жълт картон 45' Вилиан жълт картон Сержи Роберто жълт картон 22' Усман Дембеле гол 20' Лионел Меси гол 3' 3 Голове 0 4 Ъглови удари 6 6 Центрирания 18 1 Засади 6 7 Точни удари 3 2 Тъчове 6 1 Неточни удари 4 6 Удари от вратата 3 53 Притежание на топката % 47 1 Жълти картони 3 0 Блокирани удари 4 3 Смени 3 2 Контра атаки 1 10 Извършени фалове 17 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Барселона 6 4 2 0 9:1 (8) 14 2 Ювентус 6 3 2 1 7:5 (2) 11 3 Спортинг (Лисабон) 6 2 1 3 8:9 (-1) 7 4 Олимпиакос 6 0 1 5 4:13 (-9) 1 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Лионел Меси 3' 2:0 Усман Дембеле 20' 3:0 Лионел Меси 63'

Още по темата

0 0 0 1 15 ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 4223 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани