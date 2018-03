Ред Бул може да смени Рикардо със Сайнц младши

Ред Бул е първи по редицата, ако преговорите с Даниел Рикардо се провалят. Такова предупреждение отправи шефът на отбора Кристиан Хорнер в изказване по CNN. "Намерението ни е да продължим заедно с него в бъдеще. Но ако се окаже невъзможно, имаме и други добри възможности. Имаме добри пилоти в младежката програма, а Карлос Сайнц също има договор с нас, независимо, че сега е в Рено".

