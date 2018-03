Зрелищен английски сблъсък на 1/4-финалите на ШЛ (жребият тук)

5 – Jurgen Klopp has beaten Pep Guardiola on five different occasions in all competitions; more than any other manager. Flattened. pic.twitter.com/IA5UVmza7Z — OptaJoe (@OptaJoe) January 14, 2018

Двата английски тима, които продължиха напред в Шампионската лига - Ливърпул Манчестър Сити , ще се изправят един срещу друг на 1/4-финалите на най-престижната клубна футболна надпревара. Това отреди жребият за следващата фаза, изтеглен от Андрий Шевченко в Нион. Двата отбора, които са сред най-атрактивно играещите пред този сезон в Премиър лийг, вече се срещнаха два пъти през тази кампания. В първия мач Сити разгроми Ливърпул с 5:0, но в двубоя на "Анфийлд" мърсисайдци спечелиха с 4:3, нанасяйки единствената загуба на "гражданите" в първенството до момента.Актуалният носител на трофея Реал Мадрид ще срещне Ювентус в повторение на миналогодишния финал, който Кристиано Роналдо и компания спечелиха с 4:1. Двата отбора имат 18 мача помежду си в евротурнирите. До момента Юве е с осем победи, докато Реал има девет успеха. Барселона е големият фаворит в сблъсъка с Рома . За последно тези два тима играха в груповата фаза на турнира през сезон 2015/16. Тогава каталунците спечелиха с 6:1 на "Камп Ноу". Иначе Барса и Рома са се срещали общо четири пъти досега, като в тези сблъсъци те имат по една победа и две равенства. Байерн (Мюнхен) ще спори за място на полуфиналите със Севиля . Испанският тим се класира за 1/4-финалите за първи път в историята си, след като изненадващо отстрани Манчестър Юнайтед. Германският колос отпада неизменно от испански отбори в тази фаза на надпреварата от 2013 година насам.Първите мачове ще се изиграят на 3 и 4 април, а реваншите са седмица по-късно.Финалът е на 26 май на "Олимпийския стадион" в Киев.Барселона - Рома, 4/10 априлСевиля - Байерн (Мюнхен), 3/11 априлЮвентус - Реал Мадрид, 3/11 априлЛивърпул - Манчестър Сити, 4/10 април