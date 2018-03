Тенис Индиън Уелс вече е сред шестте най-специални турнира за Федерер 15 март 2018 | 18:55 - Обновена 0 0 0 0 0



Това е шестото събитие от календара в световния тур, в което Маестрото записва поне такъв брой успехи в кариерата си. Любопитното е, че само един от досегашните пет турнира не бяха от “Големия шлем”.

It'll be an #AusOpen semifinal rematch when Hyeon Chung and Roger Federer meet in the #BNPPO18 quarterfinals.



Predictions?#BNPPO18 pic.twitter.com/khFcMzFGib — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 15, 2018

Рекордьорът по титли от "Големия шлем" (20) и световен номер 1 Роджър Федерер спечели юбилейната си 60-а победа на тенис турнира от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс, побеждавайки със 7:5, 6:4 Жереми Шарди.Това е шестото събитие от календара в световния тур, в което Маестрото записва поне такъв брой успехи в кариерата си. Любопитното е, че само един от досегашните пет турнира не бяха от "Големия шлем".Най-много мачове в кариерата си Федерер е спечелил на Australian Open - 94, следват 91 на "Уимбълдън", 82 на US Open, 65 на "Ролан Гарос" и 66 в Базел.

