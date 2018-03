Волейбол Андреа Анастази е новият селекционер на Белгия 15 март 2018 | 17:12 0 0 0 0 0



57-годишният италиански специалист ще замени на поста Витал Хейнен, който пое Полша.

Анастази, в момента е старши-треньор на полския Трефъл (Гданск), но ще съвместява двата поста.

.@vitalheynen is blij met opvolger Andrea @anastasi60: "Coach van wereldformaat."#volleybal https://t.co/fcdwD9J2ae pic.twitter.com/z4q0FpiBPP — sporza (@sporza) 15 март 2018 г.

Контрактът на Анастази е за една година с ъвъзможност да бъде продължен.

По-рано Андреа Анастази е бил селекционер на Испания, Италия и Полша.

Leaving a team isn’t an easy choice,I am happy that Belgium get a worldclass coach @anastasi60 to make the next step. pic.twitter.com/sR6JZ860zT — Vital Heynen (@vitalheynen) 15 март 2018 г.

“Белгийците показаха потресаващи резултати на миналото Европейско първенство и имат отличен национален отбор. Много от добрите белгийски волейболисти играят в Италия, Франция, Иран и други страни. Горд съм, че станах треньор на националния отбор на Белгия”, заяви Андреа Анастази.

