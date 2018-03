Вижте каската на Доктора за сезон 2018

За Валентино Роси каската винаги е била специален компонент от екипа му, с която да изрази своята индивидуалност. През годините Доктора импровизира с какви ли не налудничави дизайни, а най-новата му каска за сезон 2018 във Формула 1 като че ли, странно или не, изглежда доста по-улегнала и стилна.

Без изкрящи цветове, колажи или чудовища, новият компонент на Роси е в тъмносин мат цвят, комбиниран с жълти елементи.

ЕВОЛЮЦИЯТА В КАСКИТЕ НА ВАЛЕНТИНО РОСИ

Here is Valentino Rossi’s new (old) helmet for this weekend #MotoGP https://t.co/yMCVf2lrtj pic.twitter.com/DwisnsmzLB