Шестима фаворити за трофея в “Шампионата на играчите”

Рони О’Съливан



Няма как Ракетата да не е най-големият фаворит в турнира, при положение че играе вероятно най-добрия снукър в кариерата си. На 42-годишна възраст той направи изключителен сезон, като е спечелил най-много титли и пари от когато и да било. Напълно е възможно да се смята, че той ще стане първият с 1 милион от наградни фондове в рамките на една кампания. Турнирът в Ландъдно има идентичен на “Мастърс”-а формат - 9 от 11 до финала, след това 10 от 19 - а Рони го е печелил рекордните седем пъти.

Джон Хигинс



И Джон Хигинс впечатлява сериозно с представянето си през сезона, независимо че е на 42-годишна възраст. Вълшебника от Уишоу се намира в топ форма, след като спечели Откритото първенство на Уелс по-рано през месеца и грабна юбилейна 30-а ранкинг титла в кариерата си. Също така той среща Антъни Макгил в първи кръг, като го е побеждавал и в трите им предишни двубоя този сезон.



Райън Дей



Дей нямаше титла преди началото на кампанията, но вече има цели две на сметката си, включително от последния ранкинг турнир преди “Шампионата на играчите” - този в Гибралтар. Той има нужда от силно представяне в Ландъдно, защото полуфинал ще му осигури директно класиране за Световното първенство. Той се изправя срещу Марк Селби в първи кръг, но Веселяка от Лестър няма да е фаворит в двубоя, защото още търси постоянството си през настоящия сезон.



Нийл Робъртсън



Гръмотевицата пропусна “Мастърс”, но през последните месеци се представя на обичайното си високо ниво, като спечели и Откритото първенство на Шотландия. В исторически план той никога не е преминавал четвъртфиналите в Ландъдно, но сега изглежда удобен момент да направи точно това.

Джъд Тръмп



Няма как да бъде подминат актуалният шампион, макар напоследък той по-скоро да реди изненадващи загуби - поредни от Джак Джоунс, Майкъл Уайт и Нопон Сенкам. Често е критикуван, когато отпада, но ще бъде амбициран да завърши сезона на високо ниво.



Дин Дзюнхуей



Дин е един от играчите, които имат титла през сезона, но не са постоянни през цялата кампания. Той трябваше да се оттегли от Откритото първенство на Гибралтар, защото багажът и щеката му така и не пристигнаха на острова, но подобни проблеми не се очаква да го съпътстват в уелския град. Все пак, китаецът игра страхотно наскоро в Световната Гран при и едва ли е загубил форма преди поредния силен турнир.

