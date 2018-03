Перес смята, че сезон 2018 ще определи неговото бъдеще във Формула 1

Серхио Перес ясно съзнава, че ще трябва да се представи по най-добрия начин през сезон 2018, за да заслужи изкачване по-нагоре в стартовата решетка за 2019. Мексиканецът започва своята пета година във Форс Индия, където направи най-добрите си класирания досега, включително четири подиума.

Перес, чието име се спрягаше за трансфер във Ферари и Рено в последно време, изигра съществена роля за напредъка на Форс Индия. Той постъпи в отбора през 2014, идвайки от една трудна 2013 в Макларън.

На фона на перспективата за освобождаващи се места в Мерцедес, Ферари и Ред Бул през 2019, Серхио е пределно наясно какво трябва да даде от себе си, за да бъде забелязан.

"Определено ще бъде година, която ще определи бъдещето на моята кариера" заяви Перес пред Ройтерс. "Със сигурност искам да бъда във възможно най-добрата кола".

