Австриец спечели последния Супер-Г за сезона, Янсруд взе глобуса

Дължината на трасето беше съкратена заради силен вятър. За Крихмайер това беше трета победа в кариерата за Световната купа и втора в тази дисциплина. Втори на 4 стотни остана Кристоф Инерхофер от Италия.

'That was near-perfect from start to finish!'



Vincent Kriechmayr ends the season in style doing the double in Sweden pic.twitter.com/ifBizoCjRn — Eurosport UK (@Eurosport_UK) March 15, 2018

Третата позиция разделиха Аксел Лунд Свиндал (Норвегия) и Томас Дресен (Германия), които завършиха на 8 стотни след победителя.Олимпийският шампион в супергигантския слалом от Пьончан 2018 Матиас Майер (Австрия) финишира 13-и с 49.89 секунди.

FINALMENTE INNERHOFER



All'ultima occasione possibile arriva il primo podio stagionale per l'azzurro: è secondo in Super-G dietro Kriechmayr! #EurosportSCI | https://t.co/gDw7vWrJ4v pic.twitter.com/TKV0NYRfSs — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 15, 2018

Носителят на малкия кристален глобус в дисциплината Шетил Янсруд завърши на шесто място с 49.62 секунди. Осигурилият си вече големия Кристален глобус Марсел Хиршер (Австрия) беше с последен стартов номер и зае 10-а позиция с 49.86 секунди.

Åre Super-G podium:

1. Kriechmayr (AUT)

2. Innerhofer (ITA) +0.04

3. Svindal (NOR) +0.08

3. Dreßen (GER) +0.08#fisalpine pic.twitter.com/LSilSal7Fe — max_ski (@max_ski) March 15, 2018

Хиршер е лидер в генералното класиране два старта преди края на сезона с 1520 точки. Втори е Хенрик Кристофершен (Норвегия) с 1205 точки, а третото място заема Аксел Лунд Свиндал с 886 точки. В крайното класиране за малката световна купа в дисциплината Киетил Янсруд има 400 точки, с 80 повече от втория Винсънт Крихмайер.



крайно класиране в супергигантския слалом в Оре:



1. Винсънт Крихмайер (Австрия) - 49.43 секунди

2. Кристоф Инерхофер (Италия) - 49.47

3. Аксел Лунд Свиндал (Норвегия) - 49.51

4. Томас Дресен (Германия) - 49.51

5. Ханес Райхелт (Австрия) - 49.58

6. Шетил Янсруд (Норвегия) - 49.62



крайно класиране в дисциплината супергигантски слалом за сезон 2017/2018:



1. Шетил Янсруд - 400 точки

2. Винсънт Крихмайер - 320

3. Аксел ЛУнд Свиндал - 274

4. Ханес Райхелт - 267

5. Макс Франц (Австрия) - 226

6. Йозеф Ферщл (Германия) - 195



генерално класиране:



1. Марсел Хиршер (Австрия) - 1520 точки

2. Хенрик Кристофершен (Норвегия) - 1205

3. Аксел Лунд Свиндал - 886

4. Шетил Янсруд (Норвегия) - 884

5. Беат Фойц - 856

