Лека атлетика Рьолер и Фетер атакуват рекорд на Диамантената лига в Юджийн 15 март 2018 | 14:17 - Обновена 0 0 0 0 0



If you love javelin, you'll love the 2018 #DiamondLeague javelin at #PreClassic!@jojo_javelin@thomasroehler@andreas_javelin

Jakub Vadlejch

Petr Frydrych@neeraj_chopra1 pic.twitter.com/nLYV4lIBr7 — Prefontaine Classic (@nikepreclassic) March 14, 2018 Германското дуо постигна трите най-силни резултата от времето на световния рекордьор Ян Железни, който оглавява вечната ранглиста с 98.48 м от 1996 г. Настоящият рекорд на турнира пък е 87.37 м, поставен от египтянина Ихаб Абделрахман през 2016 г. Миналата година Фетер и Рьолер са изпращали копието по-далеч от този резултат общо 38 пъти.



Месец преди да спечели световната титла в Лондон през 2017-а, Фетер записа впечатляващите 94.44 м в Люцерн, като този резултат го постави на второ място във вечната ранглиста на дисциплината. 24-годишният германец откри и 2018 г. с внушителни опити. През февруари Фетер записа 91.22 м в Република Южна Африка, а миналия уикенд увеличи метража си до 92.70 м на Европейската купа по хвърляния в Лейрия (Португалия).



A post shared by Thomas Röhler (@thomasroehler) on Mar 12, 2018 at 12:22pm PDT Рьолер направи нещо наистина впечатляващо през 2016 г., когато в Рио де Жанейро стана първият германец с олимпийска титла в хвърлянето на копие от 1972 г. Миналата година той постави рекорд на Диамантената лига от 93.90 м в Доха, който го нареди на второ място във вечната ранглиста на дисциплината, преди да бъде изместен на третата позиция от сънародника си Фетер месец по-късно.

Рьолер, победител в Диамантената лига през 2014 г., изпусна медал в Лондон през миналата година само за 6 сантиметра.



Якуб Вадлейч спечели втория си трофей в Диамантената лига през миналата година. 27-годишният чех извоюва сребърния медал на Световното в Лондон с личен рекорд от 89.73 м. Сънародникът му Петр Фридрих допълни чешката доминация на подиума в английската столица, след като малко изненадващо спечели бронзовия медал с личен рекорд от 88.32 м. 30-годишният атлет се готви под ръководството на световния рекордьор Железни.



Германското присъствие в Юджийн ще допълни Андреас Хофман, който миналата година излезе на 14-о място във вечната световна ранглиста с 91.07 м, с които спечели сребърен медал на Световните университетски игри в Тайпе.



Индиецът Нийра Чопра постави световен рекорд до 20 години от 86.48 м, когато на 18 спечели световната титла до 20 г. през 2016 г. Миналата седмица 20-годишният Чопра постигна втория най-силен опит в кариерата си - 85.94 м.



Рекордът в хвърлянето на копие при мъжете на Диамантената лига в Юджийн е под сериозна заплаха в тазгодишното издание на надпреварата, тъй като в сектора ще се появят двамата най-добри състезатели в новото хилядолетие. В битката на 25 и 26 май в Юджийн ще участват тримата медалисти от Световното първенство в Лондон през миналата година, трима от последните четирима победители във веригата, както и световният рекордьор за юноши до 20 години. Най-голямо впечатление обаче правят имената на световния шампион Йоханес Фетер и на олимпийския първенец Томас Рьолер.Германското дуо постигна трите най-силни резултата от времето на световния рекордьор Ян Железни, който оглавява вечната ранглиста с 98.48 м от 1996 г. Настоящият рекорд на турнира пък е 87.37 м, поставен от египтянина Ихаб Абделрахман през 2016 г. Миналата година Фетер и Рьолер са изпращали копието по-далеч от този резултат общо 38 пъти.Месец преди да спечели световната титла в Лондон през 2017-а, Фетер записа впечатляващите 94.44 м в Люцерн, като този резултат го постави на второ място във вечната ранглиста на дисциплината. 24-годишният германец откри и 2018 г. с внушителни опити. През февруари Фетер записа 91.22 м в Република Южна Африка, а миналия уикенд увеличи метража си до 92.70 м на Европейската купа по хвърляния в Лейрия (Португалия).Рьолер направи нещо наистина впечатляващо през 2016 г., когато в Рио де Жанейро стана първият германец с олимпийска титла в хвърлянето на копие от 1972 г. Миналата година той постави рекорд на Диамантената лига от 93.90 м в Доха, който го нареди на второ място във вечната ранглиста на дисциплината, преди да бъде изместен на третата позиция от сънародника си Фетер месец по-късно.Рьолер, победител в Диамантената лига през 2014 г., изпусна медал в Лондон през миналата година само за 6 сантиметра.Якуб Вадлейч спечели втория си трофей в Диамантената лига през миналата година. 27-годишният чех извоюва сребърния медал на Световното в Лондон с личен рекорд от 89.73 м. Сънародникът му Петр Фридрих допълни чешката доминация на подиума в английската столица, след като малко изненадващо спечели бронзовия медал с личен рекорд от 88.32 м. 30-годишният атлет се готви под ръководството на световния рекордьор Железни.Германското присъствие в Юджийн ще допълни Андреас Хофман, който миналата година излезе на 14-о място във вечната световна ранглиста с 91.07 м, с които спечели сребърен медал на Световните университетски игри в Тайпе.Индиецът Нийра Чопра постави световен рекорд до 20 години от 86.48 м, когато на 18 спечели световната титла до 20 г. през 2016 г. Миналата седмица 20-годишният Чопра постигна втория най-силен опит в кариерата си - 85.94 м. 0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 101

1