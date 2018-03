Волейбол Отиде си един от големите иноватори във волейбола 15 март 2018 | 13:39 - Обновена 0 0 0 0 1 На 68-годишна възраст от този свят си отиде Пауло Роберто Де Фреитас, който във волейбола бе по-известен като Бебето. Големият разпределител и след това треньор бе покосен от инфаркт в Бело Оризонте, където до последно бе административен директор във футболния клуб Атлетико Минейро. Футболът бе последното поле за изява пред Бебето, който оставя дълбок отпечатък във волейбола. Заедно с Хулио Веласко и Дъг Бийл има основен принос за еволюцията на този спорт до формата му, в която го познаваме днес. #volleyball world mourns death of Brazilian coach... https://t.co/1aaT5pyqsB #RIPBebeto pic.twitter.com/B8wKqMKcsJ — WorldofVolley.com (@WofVOLLEY) 14 март 2018 г. След като прекратява кариерата си на разпределител, се впуска в треньорската професия и става селекционер на националния тим на страната си. Така, с Бразилия стига до сребърните медали от Олимпийските игри от Лос Анджелис през 1984-та. Води "селесао" до Световното в Бразилия през 1990-та, когато титлата печели Италия. След това кариерата си Бебето продължава именно на Ботуша, като в рамките на 5 години води клубния Максиконо (Парма), като извежда "дуковете" до 5 трофея - две титли на Италия, една Купа на страната и две купи на Цев). Така, не закъснява и поканата за поста селекционер на националния тим на Италия, като задачата пред Бебето е да наследи големия Хулио Веласко, наложил доминация в световния волейбол със своето "Поколение на Феномените". И бразилецът приема предложението на Карло Магри (който му е президент в Парма, а след това и в националния от качеството си на №1 в италианската федерация). Бебето успява да продължи шампионската серия на Веласко и печели Световната лига през 1997-ма и година по-късно извежда италианците и до последната им до момента световна титла, след 3:0 гейма срещу Югославия на финала в Токио. Въпреки успехите си, Бебето има противоречия с шефовете във федерацията и това се оказва последният му период във волейбола, преди да поеме към футбола. Два пъти е президент - от 1999-та до 2001-ва на Атлетико Минейро и от 2003-та до 2009-та на любимия си Ботафого. Именно в този клуб играе като разпределител. Бебето оставя две дъщери и един син, като неговият наследник върви по стъпките на баща си. Рикардо, по-известен като Рико де Фреитас е треньор по волейбол и плажен волейбол. "Познаваме се от 43 години. За съжаление, си отиде далеч от волейбола", коментира Бернардо Резенде, който е разпределител във водения от Бебето тим на Бразилия в Лос Анджелис. Сегашният селекционер на Бразилия - Ренан дал Дзото, също е трениран от Бебето, както в националния тим на страната, така и в италианския Максиконо (Парма). "Той е един от най-уважаваните хора в италианския спорт. Човек, от който най-силно се вдъхновявам. Изключително тъжно е, че ни напусна. Определено, най-великият треньор в историята на този спорт", припомня си Дал Дзото. Интересен момент отбелязва един от бившите играчи на Модена - Бернард Райзман. "С него се започна да се тренира по два пъти на ден, нещо, което не се правеше до този момент". Бившият президент на италианската федерация, както и на Максиконо (Парма), Карло Магри бе поразен от тъжната вест за Бебето: "Тази новина ме натъжи много. За седем години - между Парма и националния отбор, той бе сериозна част от моя живот. И въпреки че имахме някои противоречия, отношенията ни бяха повече от отлични. Най-интелигентният треньор, който съм виждал и умееше да чете мачовете, както никой друг. Освен това виждаше много добре кой играч в какво е най-добър и успяваше да ги ползва на повече от 1 позиция". BREAKING: Prominent Brazilian #volleyball coach Bebeto dies of heart attack at the age of 68 https://t.co/0zDIKXFXw9 #volei pic.twitter.com/XccviNryvb — WorldofVolley.com (@WofVOLLEY) 13 март 2018 г. Неговите възпитаници също пазят страхотни спомени от него. Един от тях - Марко Брачи, разказва: "Годините, прекарани с Бебо, бяха фантастични. След успехите на клубно ниво, имаше възможност да наследи Веласко и успя да изведе Италия до трета световна титла през 1998-ма. И точно от този момент си спомням нещо по-специално. Бяха го наградили за най-добър треньор, но той отбеляза: "Защо не виждам нито един от моите играчи сред най-добрите?". За Бебето си спомни и друг от неговите играчи, Андреа Джани. "За мен той е от най-големите иноватори в нашия спорт, наравно с Веласко и Дъг Бийл. Бе един от първите, които държеше изключително много върху физическата подготовка на волейболистите". По време на много състезания по волейбол, плажен волейбол и футбол в Бразилия ще има минута мълчание в памет на големия бразилец. Освен това залата за баскетбол, която прие олимпийския турнир в Рио през 2016-та ще носи неговото име. BGvolleyball.com 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 781 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

