Засипаха Александър Георгиев с похвали

"Беше малко обезсърчително, когато разбрахме, че е отсъдена дузпа, но Георгиев свърши невероятна работа. Той се справя толкова добре. Бори се. С човек на вратата като него е лесно да се играе", заяви опитният нападател Крис Крейдър, който завърши с гол и три асистенции в срещата. 22-годишният новобранец в лигата Георгиев записа втора поредна победа за Рейнджърс, след като помогна на отбора си да спечели и срещу Каролина преди два дни. В двете срещи той направи 78 спасявания от общо 84 удара.



Съотборниците на Александър Георгиев в Ню Йорк Рейнджърс засипаха вратаря с похвали след победата над шампиона Питсбърг с 4:3 след продължение в "Медисън Скуеър Гардън" в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига. Стражът с български корени направи силен мач с 37 спасявания, включително и дузпа на една от големите звезди на съперника Евгени Малкин 10.7 секунди преди финалната сирена на редовното време."Беше малко обезсърчително, когато разбрахме, че е отсъдена дузпа, но Георгиев свърши невероятна работа. Той се справя толкова добре. Бори се. С човек на вратата като него е лесно да се играе", заяви опитният нападател Крис Крейдър, който завърши с гол и три асистенции в срещата. 22-годишният новобранец в лигата Георгиев записа втора поредна победа за Рейнджърс, след като помогна на отбора си да спечели и срещу Каролина преди два дни. В двете срещи той направи 78 спасявания от общо 84 удара."Той е боец. Харесва ми как се позиционира и как контролира отбитите шайби. Той спечели последните ни два мача. Все пак за нас в момента най-важното е да разберем дали наистина имаме млад потенциален заместник на Хенрик Лундквист. Това ще се изясни именно в мачовете срещу силните отбори", коментира старши треньорът Ален Виньо.

